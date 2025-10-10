ВИДЕО | Ѕвездата на женската НБА доби „крилја“: Првиот спортски „ангел“ на „Викторијас Сикрет“
НБА ѕвездата Анџела Рис ќе прошета на модната ревија на „Викторијас сикрет“ на 15 октомври, станувајќи првата професионална атлетичарка што прошетала по пистата на иконското шоу, пишува „Си-би-ес Спортс“ (CBS Sports).
„Конечно ги добивам крилјата – ќе прошетам по пистата на „Викторијас сикрет“ за првпат во 2025 година, чувствувам дека тоа е судбина. Крилјата подготвени, штиклите подготвени… Се гледаме на пистата“, напиша атлетичарката во описот на фотографијата, признавајќи дека го живее својот сон.
Рис, која стана едно од најголемите имиња во WNBA за само две сезони, работи напорно и надвор од теренот. Таа веќе потпиша голем број спонзорски договори, вклучувајќи свои патики и линија облека со „Reebok“, а лансираше и свој поткаст.
Атлетичарката привлече големо внимание кон крајот на сезоната кога го критикуваше менаџментот на Чикаго Скај за изградба на подобар состав и за давање шанса на играчите да се натпреваруваат по уште една година надвор од плејофот. Коментарите доведоа до кратка суспензија, а потоа таа ги пропушти поголемиот дел од последните недели од сезоната поради повреда на грбот.
Подоцна им се извини на соиграчите за навредите и рече дека на тимот му се потребни „подобри играчи“. Додека чека на разрешница на драмата во Чикаго и како менаџментот на Скај ќе реагира на критиките на Рис, атлетичарката го проширува својот успех надвор од кошаркарскиот терен.
