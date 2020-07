Џиџи Хадид објасни зошто го криеше трудничкиот стомак и конечно го покажа – Ќерката пристигнува во септември!

Манекенката Џиџи Хадид за првпат го покажа трудничкиот стомак додека разговараше со своите следбеници на Инстаграм.

„Ова е мојот стомак“, рече расположено манекенката и се заврте на страна за да ја покаже неговата големина.

Џиџи својот труднички стомак го држи далеку од очите на јавноста, а сега објасни и зошто е тоа така.

„Очигледно многу луѓе се збунети зошто ништо не споделувам. Бремена сум во период на пандемија и, очигледно, постојат многу поважни работи во светот. Многу луѓе го загубија животот поради коронавирусот и тоа сè уште се случува. После тоа имаше протести за правата на Афроамериканците и едноставно мислам дека социјалните мрежи требаше да ги користиме за да дадеме поддршка“, изјави Џиџи.

„Не сакам да се грижам за тоа дали сум слатка и дека морам секој ден нешто да објавувам. Имам семејство и пријатели со кои споделувам сè“, заклучи манекенката.

Џиџи и нејзиниот партнер Зајн Малик престојуваат на фарма во пенсилванија. Манекенката откри дека носи девојче кое би требало да се роди во септември.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020