Творот Пепе заминува во историјата, обвинет за нормализирање на силувањето

Во „Spase Jam 2“, кој би требало да излезе на 16 јули, нема да имаме прилика да го гледаме познатиот француски твор Пепе ле Пју, поради тврдењата дека тој цртан лик ја „нормализира културата на силувањето“.

Имено, анимираниот твор од Франција, кој глумеше во првиот дел, требаше да се појави во новиот филм во една сцена со актерката Грис Санто, која е снимена уште во 2019 година. Сепак, до тоа сигурно нема да дојде, затоа што колумнистот на „Њујорк Тајмс“, Чарлс М. Блоу тврди дека неговиот лик ја „нормализира културата на силувањето“, пишува „Deadline“.

Тој на Твитер изнесе неколку работи поради кои творот Пепе повеќе не е пожелен лик.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021