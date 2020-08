Потресни сведочења од притворените на протестите во Минск: Не соблекуваа голи, не тепаа и не мачеа, жените врескаа (ВИДЕО+ФОТО)

Британските медиуми пренесуваат хорор приказни од демонстрантите кои претрпеле тепање и малтретирање додека биле приведени.

Белорускиот претседател Александар Лукашенко, крваво се пресметува со демонстрантите кои се кренаа против него по сомнителните претседателски избори на кои го освои шестиот последователен мандат.

Белоруските власти соопштија дека ги пуштиле на слобода приведените демонстранти, меѓутоа според зборовите на новинарите и сведоците, многумина од нив биле во видно лоша состојба.

Притворените лица излегоа од затворот во Минск околу полноќ во четвртокот. Во петокот рано наутро волонтери виделе најмалку 119 лица како излегуваат од затворот во градот Жодино, пренесе АП.

Екипите на итната помош дојдоа да ги превезат оние кои не можеа да одат сами.

Претходно беше соопштено дека еден демонстрант починал во затвор, па во тек е истрага.

Британските медиуми пренесуваат хорор приказни од демонстрантите кои претрпеле тепање и малтретирање додека биле приведени.

БиБиСи разговарал со неколку луѓе, влучувајќи и тинејџери кои опишале дека биле претепани, затворани на куп од по 20 до 50 луѓе во мали ќелии и држени надвор во дворот на затворот цела ноќ.

Why aren't these criminals in prison?! Why are they in police? Unprecedented violence of police against people who pay taxes to secure their salaries. What is happening in Belarus?!😭 #BelarusProtest #Belaruselections2020 #Belarus #Belarus2020 #Belaruselections2020 pic.twitter.com/gG4XUYN5ko — Nanka (@nankas) August 12, 2020

– Брутално ги тепаа луѓето, работат неказнето и апсат кого сакаат. Бевме присилени да стоиме во дворот цела ноќ. Можевме да слушаме како ги тепаат жените. Не разбирам таква суровост, вели еден маж и на Би Би Си ги покажа модриците.

#Belarus #Belarusprotests #LukashenkoLeaveNow released women tells her story about how she was beaten by 10 policeman. Policeman took her trousers off, threatened to rape and lock in prison for 10 years… pic.twitter.com/TFKAoIt7CV — Belarus in action (@positivehater1) August 13, 2020

Преку апликацијата за размена на пораки „Некст“ луѓето кои се пуштени од притвор објавија слики од своите модрици, повреди на грбот и отоци кои им ги нанеле полицајците.

Од „Амнести Интернешнал“ рекоа дека притворениците биле соблекувани до гола кожа, тепани и дека им се заканувале и со силување.

You can hear screams of the detained in the Akrestina torture house in Minsk, filmed by @euroradio. Residents of the surrounding buildings say those continue through the night. Thousands remain in cells like these across Belarus. This is some Hague Tribunal shit.#FreeBelarus pic.twitter.com/RqaXJyex67 — Maksym Eristavi (@MaximEristavi) August 13, 2020

– Поранешни затвореници рекоа дека притворските центри станале комори за мачење, каде демонстрантите биле принудени да лежат во валканици, додека полицијата ги тепа со палки, рече Мари Стратерс, директорка на Амести за Источна Европа и Централна Азија.

Меѓу уапсените демонстранти имало и многу жени. Некои од нив сведочеле на социјалните мрежи за тоа како биле малтретирани и какви закани добивале.

Објавени се и видео и аудио снимките на кои се слушаат врисоци од притворскиот центар во Минск, меѓу кои е и озлогласениот Окрестина.