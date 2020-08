Страотни сцени од Минск: Полицијата пука во народот (ВИДЕО)

Кај метро страницата „Грушевка“ во Минск вечерва дојде до инцидент, кога полицајци излетаа од автомобил и припукаа.

Од терасите на околните згради луѓе им викаа на демонстрантите каде да се скријат, а како одговор на тоа специјалните сили на белоруската полиција неколку пати припукаа.

Дел од инцидентот е забележан со приватни камери и споделен на социјалните мрежи.

Police are shooting at windows as people keep filming at #Minsk #Belarus #BelarusProtest #Belarus2020 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/8LhHP4oaLi

— that guy (@str2183) August 12, 2020