Тензии во Белорусија: Лукашенко ја напушти земјата и покрај победата, војската излегува на улиците (ВИДЕО)

Вечерва во Минск почнаа да се собираат демонстранти, додека на социјалните мрежи се појавија видео снимки на кои се гледаат голем број воени возила како возат кон главниот град.

Претседателот на Белорусија Александар Лукашенко ја напушти земјата и покрај победата на претседатеслките избори. Како што пренесува британски Експрес, повикувајќи се на локалните медиуми, Лукашенко одлетал во Турција од страв дека новиот претседателски мандат би можел да предизвика нереди во Минск.

Belarus election tensions erupt as president poised for victory – Army descend on capitalhttps://t.co/BibvNSEzva pic.twitter.com/CwamPPNH6K — Daily Express (@Daily_Express) August 9, 2020

Александар Лукашенко е претседател на Белорусија од 1994 година и е на добра пат да го победи лидерот на опозицијата Светлана Тихановскаја. И покрај многуте шпекулации дека претседателот би можел да ги загуби изборите, излезните анкети покажуваат убедлива победа на Лукашенко, кој добил повеќе од 80 отсто од гласовите.

Belarusian military on the move in Minsk on presidential election day.pic.twitter.com/9jNaAksxFT — Status-6 (@Archer83Able) August 9, 2020

Белорускиот портал МБК објави дека авион поврзан со Лукашенко ја напуштил земјата. Овој медиум објави дека претседателскиот авион Bombardier Challenger 850 слетал денеска во Турција.

Инаку, полицијата во неделата притвори повеќе од 2.000 лица ширум земјата, соопшти Центарот за човекови прави Виасна.

In #Minsk, #Belarus, opposition presidential candidate Sviatlana Tsikhanouskaya goes to a polling station to receive a rock star treatment. The level of support to her is unprecedented for an opposition candidate as she unified the protest sentiment: pic.twitter.com/XGbiuTPBzO — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 9, 2020

Тимот на Светлана Таихановскаја ги обвини денеска официјалните лица поради апсењето на нејзиниот менаџер, кој нема да бид епуштен на слобода до понеделник. Нејзиниот сопруг Сергеј е уапсен по обидот да се регистрира како кандидат на изборите.

Вечерва во Минск почнаа да се собираат демонстранти, додека на социјалните мрежи се појавија видео снимки на кои се гледаат голем број воени возила како возат кон главниот град.

#Belarus: hundreds of riot police in downtown #Minsk tonight. A single protester is dragged to the curb by his hands pic.twitter.com/UTahL1n1hK — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 9, 2020

Лукашенко е остро критикуван поради начинот на кој постапувал во текот на кризата предизвикана од пандемијата со коронавирус и неспособноста да ја развие економијата, оцени британскиот весник.

Меѓутоа, по денешното гласање инсистирал дека неговиот противник не е закана.

– Тие не се доволно вредни за да се спроведе било каква репресија кон нив, рече Лукашенко.

BREAKING – Fights between #protestors and security forces breaking out in #Minsk, #Belarus – over incumbent President Alexander #Lukashenko’s severe meddling in today’s presidential elections. [Preliminary results show Lukashenka winning 79% of the vote]. 📷: @TadeuszGiczan pic.twitter.com/4EEKLxuJvM — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020

На последните избори во 2015 година, претседателот победи со 83,5 отсто од гласовите, зошто немаше сериозни противкандидати.

From my balcony now, in a small street in Central Minsk. #BelarusPresidentialElection pic.twitter.com/0F9wxbYjKL — Katia Glod (@eglod_katia) August 9, 2020

more and more keep flocking into the centre of #Minsk

Listen to the support from all the cars honking#Revolution is underway in #Belarus pic.twitter.com/M8yoXiFp98 — Tim White (@TWMCLtd) August 9, 2020