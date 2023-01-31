Рецепт за ѕаѕики брз грам грчки јогурт

Големи се шансите Алијанса за Албанците да стане дел од владиното мнозинство, изјави претседателот на АА Арбен Таравари по средбата со премиерот Димитар Ковачевски во Владата. Таравари рече дека 90 отсто од програмските определби на Алијанса веќе се усогласени и дека деновиве ќе следат разговори и за кадровските решенија. Добиј ги најважните вести, бесплатно на …

Алијанса за Албанците сè поблиску до „Илинденска“: Програмите усогласени, се договараат министерските фотелји Read More »