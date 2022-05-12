После голем пресврт, Надал елиминиран од турнирот во Рим
Шпанскиот тенисер Рафаел Надал е елиминиран од Мастерсот во Рим, откако во осминафиналето подобар од него беше Денис Шаповалов.
Канаѓанецот успеа да му се реваншира на Надал за поразот на грен слем турнирот во Мелбурн, „Австралија Опен“, со резултат 2:1 во сетови 1:6, 7:5 и 6:2.
Надал, десеткратниот освојувач на турнирот во вечниот град, нема да има можност да го одбрани трофејот освоен лани, кога во финалето го совлада Новак Ѓоковиќ.
Противник на Денис во борбата за полуфинале ќе биде Каспер Руд (Норвешка) кој со 2:0 (6:3, 6:4) го совлада Американецот Џенсон Бруксби.
Четвртфинале, двојки
Мастерс, Рим
Ѓоковиќ – Оже Алијасим
Шаповалов – Руд
Синер – Циципас
Гарин – Зверев
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