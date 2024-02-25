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Македонските каратисти со три нови медали на Балканското првенство во Подгорица

Ф.К.
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фото: kfm.com.mk

И вториот ден од Балканското карате првенство за сениори што се одржува во Подгорица, Црна Гора, заврши успешно.

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Македонските репрезентативци Фахик Весели, Емил Павлов и Љупче Михајлов освоија три бронзени медали.

Вкупно за овие два дена нашата репрезентцаија освои вкупно peт бронзени медали.

На Балканското настапуваат 275 каратисти со 298 натпреварувачки влезови од 13 држави.

Бронзени медали за Костовска и Јовановска на Балканското карате првенство во Подгорица

Резултати – Балканско првенство:

-60 кг
Вахик Весели – Нури Килиџ (Турција) 2-0
Вахик Весели – Огњен Бјелајац (Црна Гора) 2-3
Репсаж
Вахик Весели – Ноа Румењак (Хравтска) 4-0
За бронза
Вахик Весели – Ислам Слемани (Косово) 3-2

-67 кг
Емил Павлов – Ерик Космрљ (Словенија) 3-0
Емил Павлов – Исмаил Болат (Турција) 5-2
Емил Павлов – Ненад Дуловиќ (Црна Гора) 0-2
За бронза
Емил Павлов – Ѓорге Грубиќ (Србија) 3-0

Давид Петков – Стефан Јоксиќ (Србија) 1-2
Репасаж
Давид Петков – Михајло Грниќ (БиХ) 2-3

Димитар Лозаноски – Емре Гунгор (Турција) 1-0
Димитар Лозаноски – Боран Берак (Хрватска) 1-2

-75 кг
Петар Заборски – Немања Микулиќ (Црна Гора) 2-7
Репасаж
Петар Заборски – Иван Мартинац (Хрватска) 1-1

Михајлов Љупче – Лорик Даути (Косово) 8-0
Михајлов Љупче – Стјепан Штимац (Хравтска) 5-1
Михајлов Љупче – Петар Орландиќ (Србија) 2-0
Полуфинале
Михајлов Љупче – Јака Гаал (Словенија) 1-4
За бронза
Михајлов Љупче – Дино Шимунец (Хравтска) 2-1

Мурсел Мисини – Дино Шуминец (Хрватска) 0-1

-84 кг
Витомир Трајковски – Енес Гарибовиќ (Хрватска) 0-1

+ 84 кг
Данило Божовиќ – Немања Јововиќ (Црна Гора) 2-5
Вегим Мурати – Стефан Јоксимовиќ (Словенија) 1-4

Утре машки кумите тим во состав: Мијахлов, Мисини, Павлов, Мурати, Трајковски, Заборски и Божовиќ во првото коло се сретнуваат со репрезентацијата на Србија.

Женски кумите тим во состав Јовановска, Костовска, Мицовска и Мојсовска во првото коло се сретнуваат со репрезентацијата на Словенија.

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