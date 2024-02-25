Македонските каратисти со три нови медали на Балканското првенство во Подгорица

Марјан Ѓорчев, пратеник, поранешен министер, поранешен амбасадор и стопанственик е гостин во денешното издание на „Политиканти“, Сашо Орданоски и Борјан Јовановски разговараа со еден од ветераните на ВМРО-ДПМНЕ за тоа како партијата избра претседателски кандидат, за односите со Бугарија и можните начини за решавање на ова горливо прашање, како и за споредбата со Преспанскиот договор. …

ВИДЕО ПРЕМИЕРА | „Политиканти“ на „Слободен печат“, гостин Марјан Ѓорчев: На премолчаните вистини градевме односи со Бугарија, чкрапалото го притисна преспанскиот договор Read More »