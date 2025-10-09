Ви препорачуваме
Ига Швјонтек четвртфиналистка на турнирот во Вухан
Полската тенисерка Ига Швјонтек се пласираше во четвртфиналето на ВТА турнирот во Вухан, Кина, откако денеска ја победи Белинда Бенчиќ од Швајцарија со 7:6 (7:2), 6:4 во осминафиналето.
Мечот траеше два часа и осум минути. Швјонтек е втора тенисерка во светот, додека Бенчиќ е 15-та на ВТА листата.
Ова беше шести дуел помеѓу швајцарската и полската тенисерка, а петти триумф за Швјонтек, која ќе игра против Италијанката Јасмин Паолини во четвртфиналето.
ВТА турнирот во Вухан се игра за награден фонд од 3.654.963 долари.
Во останатите четвртфинални дуели се среќаваат: А. Сабаленка – Е. Рибакина, К. Синиакова – Џ. Пегула и Л. Зигемунд – К. Гоф.
