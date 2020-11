ВОЗНЕМИРУВАЧКИ СНИМКИ од Виена: Терористите пукаа во случајни минувачи низ центарските улици, граѓаните трчаат во паника

Полицијата соопшти дека нападите биле извршени на шест различни локации во центарот на австриската престолнина. Според официјалните новости, повеќе вооружени лица го извршиле нападот, додека полициските операции сѐ уште траат.

Вознемирувачки снимки масовно се споделуваат на социјалните медиуми на кои може да се воочи колку страотна била атмосферата вечерва во австриската престолнина.

I think it’s safe to say this is yet another European Islamist attack tonight in #Vienna as the story unfolds. Reports say seven people are dead and police have embarked on major operation close to the synagogue and Jewish community buildings. pic.twitter.com/6ky1IGjO9L

На една од снимките може да се воочи како еден од напаѓачите со автоматска пушка брутално пукаше во случаен минувач.

Another Terrorist attack this time in #Vienna ., Shot& Killed an innocent guy trying to hide from the terrorist. #ViennaTerrorAttack pic.twitter.com/rSEHhdLhX2

Islamic terrorist attack a short while ago in Vienna!!! 7 dead so far.

Друга снимка сведочи за паниката која настанала моментите откако одекнале звуците од експлозијата и пукањето, толпа луѓе трча низ полупразниот плоштад.

BREAKING – One more #Vienna terrorist dead, another terrorist reported blew himself up with an explosive belt. The situation is still developing. Reports of shots at the #Hilton hotel, and a hostage situation at a restaurant. #Vienna #Terror #viyana #police pic.twitter.com/WFB2g5illC

