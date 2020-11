ФОТО+ВИДЕО: Виена под полициска опсада по терористичкиот напад – еден терорист убиен, другиот е во бегство

Австриските власти се уште не дадоа точна информација колку загинати има, а колку повредени во пукањето вечерва во центарот на Виена.

Министерот за внатрешни работи на Австрија Карл Нехамер го опиша инцидентот како терористички напад и рече дека еден од напаѓачите загинал, додека другиот е во бегство. Во тек се операции на безбедносните сили, објави Би Би Си.

