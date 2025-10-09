Ви препорачуваме
Се урна дел од покривот на затворот „Реџина Чели“ во Рим, нема повредени
Дел од покривот на затворот „Реџина Чели“ во Рим се урна, но никој не е повреден, објавија локалните власти.
Агенцијата за управување со затворите соопшти дека нејзиниот раководител, Стефано Кармине Де Микеле, веднаш пристигнал во затворот.
„Во моментов нема извештаи за повредени, но некои делови од затворот се неупотребливи“.
Де Микеле ќе ги процени „неопходните и итни мерки што треба да се преземат за справување со ненадејната вонредна состојба што се појави во затворот во Рим“, се додава во соопштението.
