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ПВК Орион со 39 медали на меѓународниот пливачки натпревар „Нептун куп 2023“

Ф.К.
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фото: ПВК Орион - Скопје

Членовите на Пливачкиот клуб Орион – Скопје го имаа првиот натпревар во 2023 година, меѓународниот „Нептуп куп 2023“.

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ПВК Орион освои вкупно 39 медали, од кои 20 златни, 10 сребрени и девет бронзени.

Јован Јанковски оствари младински рекорд во дисциплината 50 метри делфин.

Три пехари за најуспешни пливачи добија Ива Китановиќ, Јован Јанковски и Василиј Герасимовски.

На овој турнир освен од Македонија имаше и натпреварувачи од Косово, Албанија и Србија. Сите резултати од натпреварот можете да ги погледнете на линкот ТУКА

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