ПВК Орион со 39 медали на меѓународниот пливачки натпревар „Нептун куп 2023“

Работата на берзите придонесува производителите на берзанските стоки да ги продаваат на организиран пазар и да преговараат за цената, односно временски да ја договорат за одреден датум по одредена цена. Кога една централна банка сака да ја сузбие инфлацијата, таа ги крева каматните стапки. Тоа предизвикува парите во оптег да се повлечат назад во банките, …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Куцуловски: Здравјето на економијата се гледа преку работата на берзите Read More »