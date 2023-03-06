Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Од авторите на Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
ПВК Орион со 39 медали на меѓународниот пливачки натпревар „Нептун куп 2023“
Членовите на Пливачкиот клуб Орион – Скопје го имаа првиот натпревар во 2023 година, меѓународниот „Нептуп куп 2023“.
ПВК Орион освои вкупно 39 медали, од кои 20 златни, 10 сребрени и девет бронзени.
Јован Јанковски оствари младински рекорд во дисциплината 50 метри делфин.
Три пехари за најуспешни пливачи добија Ива Китановиќ, Јован Јанковски и Василиј Герасимовски.
На овој турнир освен од Македонија имаше и натпреварувачи од Косово, Албанија и Србија. Сите резултати од натпреварот можете да ги погледнете на линкот ТУКА
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
Видео на денот
-
Најново
-
Најчитано
-
1час
-
2час
-
2час
-
2час
-
4час
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Препорачано од оваа категорија
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5