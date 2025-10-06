Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Обри О'Деј и Диди - Фото: Инстаграм/ EPA

Поранешната ученичка на Диди ги предупреди младите: „Не знаете што прават моќните луѓе зад затворени врати“

A.J.
Пред

Американската пејачка Обри О’Деј се огласи откако нејзиниот поранешен ментор Шон Диди Комбс беше осуден на повеќе од четири години затвор. Музичарката ги предупреди младите музичари да се заштитат себеси кога работат со луѓе „на моќни позиции“, пишува „Пејџ сикс“.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

„Нека ова биде предупредување за младите и амбициозни поединци кои ги следат своите соништа. Вистинското предупредување не е дека поротата може да се сомнева во вашето сведочење или дека упатствата на судот за изрекување казни можеби не ги одразуваат годините страдање што сте ги издржале. Вистинското предупредување е следново: во моментот кога некој на позиција на моќ ќе ги пречекори вашите граници или ќе побара повеќе отколку што е оправдано, одете си и не се осврнувајте назад“, рече таа, додавајќи:

„Ниеден сон, колку и да е голем, не може да ја надмине болката и експлоатацијата што може да следат ако останете.“

Обри, која беше членка на групата „Денити Кејн“, ги предупреди своите обожаватели за оние кои „ја злоупотребуваат својата моќ“ и истакна дека тие „се соочуваат со многу помалку последици од штетата што им е нанесена на нивните жртви“.

„Заштитете се себеси при првиот знак на принуда или несоодветност. Ако нешто не ви изгледа како што треба, верувајте му на тој инстинкт и тргнете се од ситуацијата. Вашата благосостојба вреди повеќе од која било можност“, додаде таа.

Федерален судија го осуди Диди на четири години и два месеци затвор во петокот, откако во јули беше прогласен за виновен по две точки од обвинението за транспорт со цел проституција. Покрај затворската казна, раперот мора да плати казна од 500.000 долари и да учествува во програми за ментално здравје и злоупотреба на супстанции.

Со оглед на тоа што Диди беше уапсен во септември минатата година и веќе помина една година во затвор, тој би можел да биде ослободен во следните три години.

Раперот беше обвинет и за трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација и рекетирање, но беше ослободен од тие обвиненија.

Патем, О’Деј претходно го обвини Комбс дека ја искористувал додека таа го снимала неговото шоу „Making the Band“. Таа исто така рече дека била отпуштена од групата Денити Кејн затоа што „не била спремна да го направи она што се очекувало од неа, не во однос на нејзиниот музички талент, туку во некои други области“.

Фото: Принтскрин/ Инстаграм

Обри деновиве реагираше на „опасната пресуда“. „Сè уште се обидувам да ја сфатам сериозноста на ова. Културната тежина на оваа одлука е неизмерна. Срцето ми е скршено од тоа колку многу животи биле погодени од нивните искуства со Шон Комбс, а сепак тие приказни не биле признати во очите на поротата. Можам само да се надевам дека тие поротници нема да мора да гледаат како некој што го сакаат поминува низ она што толку многу жртви го опишале“, напиша таа на Инстаграм.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #младите #препорачано #Диди #затворени врати #Поранешната ученичка #моќните луѓе
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Скопски џез фестивал 2025: Американски ѕвезди, европски ремек-дела и домашен дебитанти
Македонски дизајнери ќе се претстават со свои модели на големото финале на Топ Модел Балкан во Белград
ВИДЕО | Што значи „хуја“? – Поздравот на Меланија Трамп ја збуни јавноста на прославата на морнарицата
ВИДЕО | Никол Кидман за првпат по веста за разводот се појави на јавен настан: Тагата ја сокри со насмевка
ВИДЕО | По драмата со Ема Вотсон „Сатрдеј најт лајв“ ја исмеа Џ.К. Роулинг
ФОТО | Јелена Ѓоковиќ блесна на средбата со Ана Винтур: Еве ја причината за дружбата
ВИДЕО | Метју Меконахи откри зошто 8 години не сакал да зборува со својата мајка
ФОТО | Шокантна трансформација на Ејми Шумер: Актерката ја покажа својата витка фигура и откри дека користи два лекови за слабеењe