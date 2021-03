Кумата на Путин влегува во политика: Русија и Украина на работ на нова војна?

Сопругата на Медведчук, Оксана Марченко, најави дека ќе влезе во политиката за да го „заштити украинскиот народ“.

– До вчера бев сопруга и мајка. Но, ме принудивте да земам политичко оружје за да застанам покрај мојот сопруг и да работам на нашата заедничка цел. Сега го добивате не само Медведчук, туку и Марченко, иако не се трудев да се занимавам со политика. Не ми остана друг избор. Денес, јас се приклучувам на платформата „За живот“, каде што ја гледам заштитата на украинскиот народ како моја главна задача – рече Марченко во видеообраќањето на нејзиниот канал на „Јутјуб“.

Таа себеси и нејзиниот сопруг ги опиша како „граѓани кои го почитуваат законот“ и „иднината на Украина“.

Медведчук се обиде да возврати со иницирање постапка за отповикување на Зеленски, но бидејќи неговата опозициска платформа нема доволно гласови, се очекува иницијативата да пропадне.

Медведчук беше „сивата еминенција“ на Украина како шеф на претседателската администрација под водство на друг претседател, Леонид Кучма, и тој е исто така кум на Путин (ја крстеше ќерката на рускиот претседател ). Тој е исто така деловен партнер на олигархот Ихор Коломоиски, кој е сопственик на една четвртина од медиумската империја „Коломоиски“.

Кампањата на Зеленски против политичката опозиција и олигархот беше делумно инспирирана од неговото опаѓање на популарноста, откако тој во голема мерка не ги исполни своите предизборни ветувања за ставање крај на корупцијата. Тоа е, исто така, како што посочува, обид да се соочиме со „олигарскиот проблем“ што ги мачи повеќето земји од поранешниот Советски сојуз.

Неодамна, украинскиот генерален обвинител започна истрага против поранешните управители на „ПриватБанк“, кои се обвинети за грабеж на банката и оставање „дупка“ во билансот на состојба во износ од 5 милијарди долари, што доведе до нејзино национализирање во 2016 година.

Исто така, постои обид за исфрлање на главениот акционер „Коломоиски“ од структурите во рамките на националната компанија за гас „Нафтогас“.

Марченкова е краен корисник на офшор компанијата „Болвик“ на Британските Девствени Острови. Тој е исто така регистриран сопственик на компанија за производство на природен гас на Крим, која беше запленета од Русија, како и на многу големи компании кои претходно беа под контрола на „Коломоиски“.

Според украинскиот устав, можат да бидат санкционирани само граѓаните кои учествувале во терористички акти. Одлуката на Советот за национална безбедност и одбрана да воведе санкции за Медведчук и неговата сопруга се заснова на документи и видеа кои „сведочат за незаконските терористички активности на овие лица“.

За само неколку дена, ескалираа тензии меѓу Русија и Украина, а во Донбас ситуацијата изгледа дека е на работ на нова војна.

Додека украинските власти најавуваа санкции против проруските политичари и медиумите, Москва одговори со остри критики, а државните пропагандисти ја повикаа владата да ги анексира сепаратистичките републики Донбас.

Остриот тон веднаш резултираше со нови прекршувања на прекинот на огнот меѓу украинската армија и сепаратистите, поттикнувајќи ги стравувањата дека најголемиот европски конфликт може повторно да излезе од контрола.

Дејствата на украинскиот претседател Владимир Зеленски се во голема спротивност со сликата за миротворецот што тој го негуваше во првите месеци од неговото претседателствување. На почетокот на февруари, тој затвори три проруски телевизиски канали, обвинувајќи го нивниот сопственик за финансирање на сепаратистите од Донбас. Следеше серија санкции против украински и руски поединци и компании под истите обвиненија.

Најозлогласеното име на списокот на санкционирани беше Виктор Медведчук, ветеран во украинската политика. Тој ја предводи опозициската платформа „За живот“, водечката проруска партија во земјата. Медведчук е близок пријател и на рускиот претседател Владимир Путин и неговата десна рака во Украина во последните две децении.

Одговорот на Русија на украинските санкции беше остро изразен, но помалку бурен отколку што можеше да се очекува. Обвинувајќи го Киев за двојни аршини и политичка репресија, Кремлин вети дека нема да го сруши Донбас.

Сепак, целокупниот тон на изјавите на руските официјални лица беше релативно непристрасен, како дејствијата на Украина да не ги изненади, забележа „Москва тајмс“. Всушност, Кремлин придава мало значење на домашната динамика зад одлуките на Зеленски. Тој не обрнува внимание на падот на рејтингот на украинскиот претседател или на неговата желба да се позиционира како силен лидер. Руското раководство не го смета Киев, туку новата американска администрација, одговорна за растечките тензии во односите меѓу Русија и Украина.

Уште од претседателската кампања во Америка, Кремлин сериозно ги сфати ветувањата на новиот претседател Џо Бајден дека ќе биде построга кон Русија и се подготви Вашингтон да ги удвои напорите за ограничување на руското влијание.

Во тој контекст, моменталното разгорување на односите со Украина е само уште еден елемент од она што Москва го смета за нова антируска офанзива на Америка – предвидливо продолжување на поддршката на САД за уапсениот руски опозициски лидер Алексеј Навални и нова криза во Русија-Европа односи.

Ukraine’s Security and Defense Council on Feb. 19 has imposed sanctions on Viktor Medvedchuk, a heavily pro-Kremlin lawmaker and friend of Russian President Vladimir Putin.

This is a developing story, so keep checking this link for updates. https://t.co/sL4cPXu76R

— KyivPost (@KyivPost) February 19, 2021