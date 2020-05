Главниот епидемиолог во Велика Британија поднесе оставка: Карантинот го прекршил со љубовна афера

Советникот на британската влада, епидемиологот Нил Фергусон поднесе оставка откако ги прекрши правилата на изолација и се состана со својата партнерка.

Професорот Фергусон, кој го советуваше Борис Џонсон да воведе мерка карантин и „држеше предавање“ на граѓаните дека мораат да ги почитуваат строгите мерки на социјална изолација поднесе оставка на позицијата советник, бидејќи и дозволил на својата емотивна партнерка, која е мажена, да го посетува во неговиот дом, пишува британски Телеграф.

Таа патувала до неговиот дом од другиот крај на градот.

BREAKING: Govt's top science expert Professor Neil Ferguson resigns after flouting his own social distancing lockdown rules to be with married lover.

