ВИДЕО I Крвопролевање во Рио: Брутален судир помеѓу полицијата и дилерите, најмалку 25 мртви, вклучително и полицаец

Во фавелата Јасакарезињо во Рио де Жанеиро се случи вооружен напад, во кој, според Би-Би-Си, биле убиени најмалку 25 лица, меѓу кои и еден полицаец.

Vulto aparece em momento que rola troca de tiros entre a Polícia e traficantes no Jacarezinho, reparem! 😨 até agora 20 bandidos mortos @legal_rj @alertario24hrs @RJ_OTT #BalançoGeralRJ #Jacarezinho #sbtrio @Noticiasjpa1 @legal_rj @RiodeNojeira #TirosRJ pic.twitter.com/W78Fno4tFH

Локалната полиција ја започна акцијата по извештајот дека дилерите на дрога врбувале деца за нивната банда.

Двајца патници во возот на метро биле погодени од куршуми, но тие преживеале, пишува Би-Би-Си.

Бројни полициски сили се испратени на местото на нападот.

Од раните утрински часови се пукаше во фавелата во северниот дел на Рио де Жанеиро, поради што локалното население не можеше да ги напушти своите домови.

Осомничените се обиделе да избегаат преку покриви кога полицијата со оклопни возила влегла во сиромашниот дел на Рио и над нив летале хеликоптери, јави локална телевизија.

Цивилната полиција во градот ја потврди смртта на еден од нивните полицајци, полицискиот инспектор Андре Леонардо де Мело Фриас.

Os moradores da favela do Jacarezinho acordaram com o caveirão voador. Mais uma operação policial, mais vidas que se vão. Lembrando que operações estão proibidas na pandemia, mas o Estado viola as próprias leis… @LabJaca pic.twitter.com/BkWdgULn57

