Фајон: Завршувањето на планот за мирно распаѓање на БиХ може да доведе до нова војна на Балканот

Иако Јанез Јанша негираше дека испратил неофицијален документ до Брисел за наводното мирно раздвојување на БиХ, европратеничката Тања Фајон објави покана до словенечкиот премиер да објасни што има во тој документ.

Фајон ја критикуваше Јанша, тврдејќи дека неодговорно однесување во врска со т.н. завршувањето на планот за мирно распаѓање на БиХ може да доведе до нова војна на Балканот.

Tudi mene so te dni zasuli klici in številna zaskrbljena sporočila iz BiH, ki opozarjajo, da skuša PV Janša s predlogom o mirnem razpadu BiH dokončati načrt Milošević-Tudžman o oblikovanju velike Srbije in Hrvaške. Tako neodgovorno ravnanje lahko povzroči novo vojno na Balkanu! https://t.co/EoLzylaAPk

— Tanja Fajon (@tfajon) April 12, 2021