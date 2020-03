Ауфидерзен за Мурињо, дури седум гола на празната „Местаља“! (ВИДЕО)

Лајпциг благодарение на Сабицер и Форсберг го елиминираше европскиот вицешампион Тотенхем, а Аталанта на „крилјата“ на Иличиќ беше подобра од Валенсија.

Вечерва продолжија возбудувањата во фудбалската Лига на шампионите со реванш осминафиналните натпревари преку кои ги дознавме првите патници во четвртфиналната фаза, тие се екипите на Аталанта и Лајпциг.

Италијанскиот клуб Аталанта пред празните трибини (поради коронавирусот) на „Местаља“ поведе уште во третата минута со голот на Иличиќ. Израмнувањето дојде во 21. минута преку Гамеиро кој искористи невнимателноста во одбраната на калчолигашот.



Непосредно пред паузата повторно Иличиќ шутираше од белата точка за нова позитива на Аталанта.

На стартот од второто полувреме Шпанците успеаја одново преку Гамеиро да дојдат до егал, по нафрлената топка од Торес убаво со глава ја затресе мрежата на Спортиело. Потоа, Торес во 67. минута се погрижи за прво водство на Валенсија, а Иличиќ својот хет-трик го комплетираше четири минути подоцна.

Словенецот ја одигра можеби најдобрата партија сезонава, бидејќи во 82. минута го постигна и четвртиот гол за победа на Аталанта (3:4).



— FOOTBALL GOALS (@__footballgoals) March 10, 2020