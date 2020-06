За едни шахот е расистички, според Карпов ова е „период на тотално лудило“!

Џон Адамс, економист кој пред пет години ја претставуваше шаховската федерација на Австралија во текот на минатата седмица бил контактиран од радиостаницата на Австралиската радиодифузна корпорација во Сиднеј за да даде коментар на прашањето околу расните контроверзии во шахот, бидејќи белите фигури секогаш се први на потег.

– Само што добив телефонски повик од продуцент на АБЦ Сиднеј, барајќи коментар за играта на шахот! АБЦ сметаше дека шахот е расистички со оглед на тоа што белите секогаш започнуваат први – напиша Адамс на Твитер по што предизвика лавина коментари.

I just received a phone call from an ABC Sydney based producer seeking a comment about the game of chess!

The ABC have taken the view that chess is RACIST given that white always go first!

They are seeking comment from a chess official as to whether

— John Adams (@adamseconomics) June 23, 2020