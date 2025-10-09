ВИДЕО | Трамп се врати на популарната апликација и им се обрати на младите: „Го спасив Тикток, затоа многу ми должите“
Американскиот претседател Доналд Трамп се врати на Tикток, велејќи им на своите следбеници од генерацијата Зет дека „му должат многу“ за тоа што ја спасил нивната омилена платформа за социјални медиуми, пишува „Ју-ес-еј Тудеј“.
„До сите вас млади луѓе на Tикток, го спасив Tикток, па затоа ми должите многу“, рече Трамп во објава во понеделник, со што заврши речиси едногодишната пауза од користење на апликацијата.
Во видео снимено во Овалната соба, Трамп се пофали со својот потег. „Сега ме гледате во Овалната соба, а еден ден еден од вас ќе седи на оваа маса и ќе си ја вршите работата одлично“, додаде тој.
На неговото враќање му се придружи и потпретседателот Џ.Д. Венс, кој исто така го реактивираше неговиот профил. Ова доаѓа само неколку недели откако администрацијата се бореше да ја предаде мнозинската контрола врз Тикток на група американски инвеститори за апликацијата да остане достапна во САД.
„Мило ми е што се вратив на Тикток благодарение на претседателот Трамп! Следете ме тука за повеќе новости од Белата куќа, а можеби дури и за некои мемиња со сомбреро“, рече Венс, осврнувајќи се на дипфејк видеата објавени од Доналд Трамп на кои се гледа лидерот на демократите во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, како носи сомбреро и големи мустаќи, при што Трамп инсистираше дека нема ништо расистичко во мемовите и дека тие се само за забава.
Овој потег доаѓа откако Трамп потпиша извршна наредба со која се поддржува предложениот договор за ставање на популарната платформа под американска сопственост. Ова ги одделува американските операции на Тикток од нејзината кинеска матична компанија „ByteDance“.
Според новиот договор, Кина повеќе нема да може да пристапува до податоците на американските корисници, што беше една од главните безбедносни загрижености.
Иако многу детали од договорот сè уште не се познати, новиот американски конзорциум ќе го лиценцира добро познатиот алгоритам во сопственост на „ByteDance“. Технолошкиот гигант Oracle, како потврден партнер, ќе изврши ревизија на копија од алгоритмот и ќе го следи од безбедносни причини, според предложениот рамковен договор.