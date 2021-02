ВИДЕО I ЕУ одлучи: Ковид пасош ќе биде потребен за идните патувања во Европа

Лидерите на ЕУ вечерва учествуваат на редовна видеоконференција посветена на борбата против пандемијата ковид-19. Според досегашните информации се покажа дека расте поддршката за т.н. дигитални сертификати за вакцинација, односно ковид пасоши засновани врз заеднички европски критериуми за влез во земјите членки и отворање на општеството по пандемија.

