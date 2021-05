Трагично заврши животот на шестгодишно дете во САД: Мајка му им покажа среден прст, тие запукаа

Шестгодишно момче е убиено додека се возело со својата мајка југоисточно од Лос Анџелес, откако таа му покажала среден прст на друг возач.

Мајка го водела Ејден Леос во училиште во петокот наутро по локално време, а двајцата возеле по Стејт Роуд 55 во округот Оранж, југоисточно од Лос Анџелес, кога друг автомобил наеднаш и го пресекол патот.

Aiden Leos Biography Aiden Leos Wiki

A 6 year old boy leading to a place of reinforcement on the road at school, shot Friday on a California highway in a apparent scooter accident. #Accident #AidenLeoshttps://t.co/0nsBF0cg6m pic.twitter.com/gLIcdObfDx — wiki fox news (@fox_wiki) May 22, 2021

Мајката на момчето го насочила средниот прст кон возачот во ретровизорот, но како што тргнала на десната лента, убиецот, кој седел на совозачкото место на друг автомобил, одеднаш пукал, погодувајќи го момчето во грбот, објави „Мирор“.

A GoFundMe was created to help pay for the funeral of the 6-year-old boy who lost his life in a road rage incident yesterday. @CHP_OC is still looking for the shooter. #AidenLeos https://t.co/E27BehROk3 pic.twitter.com/fVzVck6oBu — Vicky Nguyen (@VickyNguyenNews) May 22, 2021

Последните зборови на Ејден беа „мамо, мамо, ме боли стомакот“.

Откако го запрела автомобилот, мајката на Ејден брзо истрча на негова страна и го зела во рацете.

Полициски службеник кој не бил на должност случајно поминал покрај него, застанал и се обидел да го спаси малото момче со вештачко дишење и масажа на срцето сè додека не пристигнала Брзата помош, но за жал Ејден починал кратко потоа.

#WANTED:#California Six-year-old #AidenLeos was killed by a bullet while riding in the back of his mother's Chevy sedan on Friday morning. If you know who killed #TELL! More… https://t.co/mpe7U08dBx pic.twitter.com/Ublj26uld3 — beenewsdaily (@BeeNewsDaily) May 22, 2021

За време на прес-конференцијата, сестрата на Ејден, Алексис, изјави дека нивната мајка имала крв на облеката и дека откако бил погоден, малиот Ејден почнал да ја менува бојата на лицето.

The family of 6-year-old Aiden Leos is pleading for information on the suspects who shot and killed the little boy.​ https://t.co/vFVH17IFWC — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 22, 2021

– Така изгледаше пред да пристигне брзата помош, а тоа беше последен пат неговата мајка да го види жив. Ве молиме, помогнете ни да ги пронајдеме убијците на мојот мал брат. Имаше само шест години и беше толку симпатичен. Тој беше прекрасно момче, ве молам помогнете ни да ги најдеме сторителите – низ солзи рече Алексис.

Фотографиите од местото на несреќата покажуваат дупка од куршум на страната на автомобилот на несреќната мајка – се верува дека куршумот поминал кон задното седиште, каде што седел Ејден.

Веб-страницата GoFundMe веќе собра 39.000 УСД за погреб на момчето и за помош на неговото семејство.

Се верува дека маж и жена се возеле во другиот автомобил, и дека совозачот испукал смртоносен куршум и дека станува збор за автомобил „фолксваген“.

Полицијата сè уште не објави информации за осомничените.