Тест на личноста: Изберете ја жената која најмногу ви се допаѓа и дознајте нешто важно за вашиот карактер
Жената што ќе ја изберете кажува многу за вашата личност.
Тестовите на личноста честопати можат да го откријат нашиот внатрешен свет врз основа на изборот на само една слика. Тоа може да бидат илустрации, оптички илузии, апстрактни слики … Првото нешто што го забележуваме на нив открива помалку познати аспекти на нашиот карактер.
За да го направите овој тест, треба да ја изберете жената која најмногу ви се допаѓа, гледајќи од лево кон десно и да го прочитате одговорот подолу.
Првата жена
Вашиот избор значи дека ја цените едноставноста во сè. Не сакате да го комплицирате животот, бидејќи мислите дека веќе е доволно комплициран. Донесувајте одлуки со срцето, а не со умот. Патот што ќе го изберете, колку и да изгледа ирационален и погрешен на почетокот, секогаш на крајот се покажува како најдобар за вас.
Исто како и со „Малиот принц“, ние секогаш подобро „гледаме“ со срце отколку со очи, а вие тоа многу добро го знаете и се водите од оваа животна максима. Затоа веројатно сте среќни и исполнети, а на другите луѓе секогаш им изгледате како да немате никакви проблеми во животот. Вашиот оптимизам може да биде „заразен“.
Втора жена
Успевате таму каде што другите не можат. Некои луѓе мислат дека вашиот пристап кон ситуациите е малку напорен и агресивен. Кога еднаш ќе сфатите дека треба да направите нешто, ништо нема да ве спречи. Многу сте упорни и проактивни. Сакате се да држите под контрола, а на патот кон целта посегнувате по сите дозволени средства.
Кариерист сте, емоциите не ви се многу важни и секогаш се трудите се да рационализирате. Отворено покажувате незадоволство и прилично сте непријатни за вашите подредени кога ќе стигнете до лидерска позиција. Склони сте да верувате дека вие „секогаш и сè знаете најдобро“.
Третата жена
Имате креативни мисли и живописни соништа. Сепак, вашите идеи често се погрешно разбрани во вашата околина. Луѓето ве сметаат за идеалист, за изгубена поетска и уметничка душа која сè уште „талка“ и се бара.
Но, вие сте всушност неисцрпен извор на креативност која материјалниот свет во кој живееме денес тешко ја прифаќа. Луѓето често не ги разбираат вашите одлуки и ставови. Треба да се опкружите со вистинските луѓе кои ќе ја разберат вашата духовност, за да дојдат до израз сите ваши потенцијали.
Четвртата сопруга
Вашиот избор покажува дека сте реалист кој прифаќа промени. Не сте тврдоглави и без сомнение лесно се предомислувате. Брзо се приспособувате и секогаш сте подготвени да научите нешто ново. Вие припаѓате на луѓе кои имаат изразена социјална интелигенција.
Лесно прифаќате нови средини и нови луѓе, харизматични сте и допадливи. Каде и да се појавите, не можете да останете незабележани. Луѓето го сакаат вашиот реален поглед на животот и исклучителната интелигенција. Тоа ви помага да постигнете сè на што сте наумиле, често со помош и поддршка од вашата околина, пишува „Крстарица“.