Сензација на Ролан Гарос, Тим испадна во првото коло

Двојниот финалист на Ролан Гарос, е елиминиран уште во првото коло на овогодинешното издание на грен слем турнирот во Париз откако подобар од него беше Шпанецот Пабло Андухар со 4:6,5:7,6:3,6:4,6:4.



По раната елиминација на турнирот во Дубаи, Тим зеде поголема пауза поради повредата на коленото и тоа се стартот на сезоната на неговата омилен подлога. На Мастерсот со Мадрид играше во полуфиналето што беше знак дека се враќа во форма, но веќе на Мастерсот во Рим загуби во третото коло од Јаник Синер, додека на турнирот во Лион освои само пет гемови против Нори.

Денеска, Тим водеше со 2:0 во сетови и изгледаше дека ќе успее да дојде до победата, но како одминуваше времето Австриецот филички изгледаше се полошо, често правеше грешки и тоа знаеше како да го искористи 35-годишниот Андухар и да дојде до голема победа.

VAMOS! He’s done it.

🇪🇸 @AndujarPablo overcomes a two-set deficit to upset No.4 seed Dominic Thiem 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, handing the two-time finalist his first opening round loss in eight trips to #RolandGarros. pic.twitter.com/i1tsBUNstF

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021