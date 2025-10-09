Кои европски земји имаат најмногу милијардери?
Европа е дом на повеќе од една петтина од милијардерите во светот, а Германија го предводи континентот и е на четвртото место во светот по број на милијардери. Нееднаквоста во богатството е голем проблем низ целиот свет, вклучително и во Европа. Според податоците од „Нашиот свет во податоци“, најбогатиот еден процент од населението поседува најмалку 20% од вкупното богатство во речиси сите европски земји, а во многу земји овој удел надминува 25%- пишува Н1.хр.
Препорачано
-
1
-
2
-
3
Многу европски земји се дом на десетици милијардери, но кои три земји имаат најмногу супербогати ? Според „Форбс“, светот ќе има повеќе од 3.000 милијардери во 2025 година.
Нивното вкупно богатство е 16,1 милијарди долари (околу 13,7 милијарди евра). Но, оваа огромна концентрација на богатство е исклучително нерамномерно распределена – само три земји (Соединетите Американски Држави, Кина и Индија) сочинуваат повеќе од половина од сите милијардери во светот и нивното комбинирано богатство, пишува euronews.
Списокот на милијардери на „Форбс“ се базира на проценки на богатството во американски долари и го евидентира државјанството на поединците, а не нивното место на живеење.
Најсилниот европски резултат на глобално ниво доаѓа од Германија, која има 171 милијардер со вкупно богатство од 676,4 милијарди евра. Најбогатиот Германец е Дитер Шварц, сопственик на групацијата Шварц (Лидл и Кауфланд), чие богатство се проценува на 35 милијарди евра (41 милијарда долари), што го рангира на 37-мо место во светот.
На второ место во Европа е Италија, со 74 милијардери чие вкупно богатство е 289 милијарди евра (339 милијарди долари). Најбогатиот Италијанец е Џовани Фереро, наследник на познато семејство од кондиторски производи, со богатство од 32,6 милијарди евра (38,2 милијарди долари), што го става на 41-во место во светот.
Обединетото Кралство е на третото место, со 55 милијардери кои заедно поседуваат 203 милијарди евра (238 милијарди долари или 177 милијарди фунти). Најбогатиот Британец е Мајкл Плат, чие богатство се проценува на 14 милијарди фунти (околу 16 милијарди евра), што го прави 106-ти во светот.
Франција ќе има 52 милијардери во 2025 година, што ќе ја направи четврта во Европа. Најбогатиот Французин е Бернар Арно, раководител на луксузната империја LVMH, која во своето портфолио има брендови како Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora и бројни други светски имиња. Неговото богатство се проценува на 152 милијарди евра (178 милијарди долари), што го рангира на петтото место во светот, откако беше прв на листата на Forbes во 2024 година.
Германија, Италија, Обединетото Кралство и Франција се единствените европски земји со повеќе од 50 милијардери. Зад првите четири се Шведска со 45 милијардери и Швајцарија со 42. Грција има 16, Холандија 13, Ирска, Белгија и Чешка – по 11 милијардери, а Полска и Кипар – по 10. Австрија и Данска – по 9, Финска 7, Романија 6, Унгарија 4, а
Словачка и Бугарија по 2. Во Португалија, Луксембург, Хрватска, Исланд и Албанија живее по 1 милијардер.