Како да ги одржите краставиците свежи кога се чуваат во фрижидер
Краставиците се практичен додаток на сендвичи, салати и многу сосови, и се практична храна. Сепак, многу луѓе се соочуваат со проблемот кога прерано стануваат меки и лигави.
Препорачано
Иако фрижидерот изгледа како погодно место за нивно складирање, прениските температури можат да го забрзаат нивното расипување. Краставиците се чувствителни на студ, а температурите под 10 степени можат да предизвикаат „оштетување од студ“ што доведува до побрзо расипување, губење на крцкавоста и појава на водени, меки делови. Затоа, најстудениот дел од вашиот фрижидер не е идеално место за нив.
За да го спречите ова постои едноставна, но корисна техника за која е потребен само еден предмет: метална лажица.
Ставете ги краставиците во стаклен или пластичен сад со капак. Додадете една метална лажица во истиот сад. Затворете го садот и ставете го во фрижидер. На овој начин краставиците ќе останат свежи до две недели.
Се верува дека металната лажица помага да се одржи постабилна и рамномерна температура во садот, со што се забавува процесот на расипување и се продолжува свежината на краставиците.
За да се обезбедат најдобри резултати, корисно е садот со краставиците и лажицата да се постави на горната или средната полица од фрижидерот. Овие области имаат тенденција да имаат најумерени температури, што е идеално за спречување на расипување. Корисно е да се избегнува надворешниот заден дел од фрижидерот или во близина на вратата од замрзнувачот, каде што температурата е најниска.
Можете исто така да поставите лист хартија на дното од садот за да ги апсорбирате вишокот кондензација и влага, со што дополнително ќе спречите гниење. Држете ги краставиците подалеку од домати, јаболка и банани. Овие намирници испуштаат етилен, невидлив гас без мирис кој го поттикнува зреењето, но исто така го забрзува расипувањето на чувствителниот зеленчук, како што се краставиците.