Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Краставици - Фото: - / Digifoodstock / Profimedia

Како да ги одржите краставиците свежи кога се чуваат во фрижидер

A.J.
Пред

Краставиците се практичен додаток на сендвичи, салати и многу сосови, и се практична храна. Сепак, многу луѓе се соочуваат со проблемот кога прерано стануваат меки и лигави.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Иако фрижидерот изгледа како погодно место за нивно складирање, прениските температури можат да го забрзаат нивното расипување. Краставиците се чувствителни на студ, а температурите под 10 степени можат да предизвикаат „оштетување од студ“ што доведува до побрзо расипување, губење на крцкавоста и појава на водени, меки делови. Затоа, најстудениот дел од вашиот фрижидер не е идеално место за нив.

За да го спречите ова постои едноставна, но корисна техника за која е потребен само еден предмет: метална лажица.

Ставете ги краставиците во стаклен или пластичен сад со капак. Додадете една метална лажица во истиот сад. Затворете го садот и ставете го во фрижидер. На овој начин краставиците ќе останат свежи до две недели.

Се верува дека металната лажица помага да се одржи постабилна и рамномерна температура во садот, со што се забавува процесот на расипување и се продолжува свежината на краставиците.

За да се обезбедат најдобри резултати, корисно е садот со краставиците и лажицата да се постави на горната или средната полица од фрижидерот. Овие области имаат тенденција да имаат најумерени температури, што е идеално за спречување на расипување. Корисно е да се избегнува надворешниот заден дел од фрижидерот или во близина на вратата од замрзнувачот, каде што температурата е најниска.

Можете исто така да поставите лист хартија на дното од садот за да ги апсорбирате вишокот кондензација и влага, со што дополнително ќе спречите гниење. Држете ги краставиците подалеку од домати, јаболка и банани. Овие намирници испуштаат етилен, невидлив гас без мирис кој го поттикнува зреењето, но исто така го забрзува расипувањето на чувствителниот зеленчук, како што се краставиците.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #храна #фрижидер #свежи #препорачано #краставиците
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Предлог за совршен ручек: Рецепт за сочни и вкусни лазањи со мелено месо
Рецепт за фокача – италијанска погача: Ремек-дело на чинија
ВИДЕО | Познат ресторан лансираше бургер со необична состојка, гурманите се шокирани: „Кој е доволно храбар?“
Испијте го пред спиење: Овој чај помага при несоница, ги ублажува нервозата и напнатоста
Рецепт за штрудла со смокви, јаболка и цимет: Најубавиот есенски десерт!
Гастрономско уживање од вештите раце на Бобе Јанкоска: Кантучи
Оваа риба е број 1 за нашето здравје: Поевтина е од скушата, а поздрава од лососот!
Совети од готвачи: 15 одлични трика за најсочно пилешко месо!