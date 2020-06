Гореше стан на вториот кат, три храбри момчиња се искачија и го спасија старецот од сигурна смрт (ВИДЕО)

Храбар потег на момчињата кои одлучија да не ги чекаат пожарникарите…

Голем пожар избил во една стамбена зграда во Париз, а еден стар човек бил заробен во својот дом.

Густиот дим излегувал од станот, а старецот стоел на терасата и чекал да дојдат пожарникарите бидејќи не бил моќен сам да се спаси.

Но, насобраните граѓани одлучија да не чекаат повеќе, па се организираа сами. Тројца храбри момчиња се искачија на вториот кат до соседниот стан, а потоа преку терасата го извлекоа стариот човек кој веќе бил зашеметен од димот.

Хуманоста на дело – Браво!

Humanity In Action 💞 | Guys rescue old man from burning building in France, #Paris pic.twitter.com/p76mNZPc6y

— RT (@RT_com) June 5, 2020