ЕВЕ ЈА РУТАТА по која мигрантите пристигнуваат на Балканот (ФОТО+ВИДЕО)

Европа ја очекува нов силен бегалски бран. Десетина илјади бегалци се на пат од Турција кон Европската Унија, а илјадници од нив во моментов бараат можни начини и се обидуваат да влезат во Грција. Медумите пренесуваат дека тоа им успева само на мал број на луѓе.

Додека Грците порачуваат дека на сите можни начини ќе се изборат со новиот прилив на мигранти, земјите на Балканскиот Полуостров дополнително ја засилуваат заштитата на границата и велат дека се подготвени за нов бран на бегалци.

Според зборовите на турскиот министер за надворешни работи Сулејман Сојлу, до недела во 19.40 часот 100.577 мигранти ја напуштиле Турција преку Одрин (Едрене) на северозападот на земјата, дел кој се граничи со Грција и Бугарија, односно со ЕУ. Грција засега успева да одолее на приливот на бегалци и ги блокираше сите нови барања за азил во следните месеци.

Ниту Грција ниту Турција не можат да потврдат колкав број на мигранти ја преминале границата. Меѓународната огранизација за миграција (ИОМ) соопшти дека за викендот околу 13.000 мигранти веќе стигнале меѓу Грција и Турција.

Турција е дом за 3,7 милиони сириски бегалци, како и мигранти кои доаѓаат од други земји, како што е Авганистан, но претходно ги спречуваше да одат во Европа според договорот поврзан со помошта од ЕУ.

Меѓутоа, Турција ја „отвори вратата“ за мигрантите да патуваат во ЕУ откако што најмалку 33 турски војници се убиени во воздушен напад во провинцијата Идлиб во Сирија минатата недела. Турција рече дека не може да се справи со луѓето кои бегаат од војната во Сирија и се надеваат на подобар живот во Европа.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган рече дека од петокот им дозволува на мигрантите да влезат во соседните Грција и Бугарија, кои се членки на ЕУ.

Тој истовремено ја обвини Европа дека ги прекршила ветувањата дадени во 2016 година, кога Анкара прифати да ја поддржи југо-западната граница на ЕУ.

Поради сите настани, Европската агенција за надзор на границите Фронтекс соопшти дека е на „висока подготвеност“ на европската граница со Турција.

На грчката граница, како и на островите кои се во близина на Турција мигрантите пристигнуваат од час во час.

Грчкиот премиер Кријакос Мицотакис во неделата навечер на Твитер објави дека земјата ги суспендирала новите барања за азил во следните месеци и рече дека Грција се повикала на итната клаузула од договорот со ЕУ „за да осигури комплетна европска поддршка“.

– Границите на Грција се надворешните граници на Европа. Ние ќе ги заштитиме – напиша Мицотакис.

Додаде дека во вторник ќе ја посети копнената граница Еврос со Турција со претседателот на Европскиот совет, Шарл Мишел.

– Уште еднаш – не се обидувајте нелегално да влезете во Грција – ќе бидете вратени – преупреди Мицотакис.

Footage from Turkish, Greek border shows a lot of migrants are crossing the river in boats.

They take people, drop them. Come back and do the same continuously pic.twitter.com/WbkpABdvLX

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 1, 2020