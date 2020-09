Драма на Ролан Гарос, Бертенс заврши во количка, противничката и порача е*и се

Во второто коло на грен слем турнирот во Париз, неверојатен меч одиграа Кики Бертенс и Сара Ерани.

Ветеранката Ерани беше на прагот на триумф над Бертенс која е топ 10 тенисерка, но не успеа и по три часа игра загуби со 7:6,3:6,9:7.

Ерани во одлучувачкиот трет сет дури два пати сервираше за триумф, но Холанѓанката успеваше да направи брејк и на крајот да дојде до триумф, а драмата продолжи и по завршување на дуелот.

Кики Бертенс поради проблеми со повредата но и поради исцрпеност падна на земја, а од теренот беше изнесена со количка.

Has been able to share some laughs with the trainers, showing them her hands stuck in cramp. Taking some pills from the doctor. #RG20 pic.twitter.com/JwlTED5KKO

Wheelchair out on court to assist Kiki Bertens back to the locker room.



Од другата страна, Ерани мислеше дека Холанѓанката само глуми и при напуштањето на теренот на италијански јазик извикна „vaffanculo“, односно „е*и се“.

What a shot to finish!

In a match with 24 breaks of serve, 5th seed Kiki Bertens saves survives her physical problems and the 2012 runner up Sara Errani, who had a MP and served three times for the match.

Bertens wins 7-6(5), 3-6, 9-7 and Errani doesn’t wait to the racket tap. pic.twitter.com/Xfm1ECkUX0

