Доделувањето на MTV музичките награди сепак ќе се одржи во Њујорк кон крајот на Август! (ФОТО)

Доделувањето на MTV музичките награди ќе биде оддржано кон крајот на август во Њујорк, потврдиле од MTV и гувернерот на Њујорк, Ендру Куомо. Се уште не е познато дали тие ќе се одржат пред ограничен број на публика или без.

Доделувањето на наградите ќе биде првата манифестација од почетокот на пандемијата која ќе се оддржи физички, а не преку видео-запис, пренесува сајтот Telegraf.rs.

Одборот на MTV и градоначалникот Куомо напоменале дека на доделувањето на наградите на 30 август во Центарот „Barklis“ во Бруклин ќе се придржуваат кон пропишаните епидемиолошки мерки и дека што се однесува на публиката, таа ќе биде во ограничен број или пак воопшто нема да ја има, пренесува Reuters.

The @MTV #VMAs are returning to NYC 🗽

Sunday, August 30th at @BarclaysCenter 🚀https://t.co/Hd3yzyUbD4

— Video Music Awards (@vmas) June 29, 2020