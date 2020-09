Бред Пит и Џенифер Анистон водеа секси разговор – Таа му порача дека е секси (ВИДЕО)

Благодарение на апликацијата „Zoom“, но и добротворната организација „Core“ која помага во текот на пендемијата на коронавирусот, на Фејсбук се собраа најголемите холивудски имиња на денешницата со цел преку лајв јавување заеднички да го читаат сценариото на легендарниот тинејџ филм „Fast Times at Ridgemont High” од 1982 година.

Сепак, најголемо внимание привлече поранешниот холивудски актерски пар – Бред Пит и Џенифер Анистон, а од нивниот дијалог можеме да заклучиме дека „старите љубови никогаш не се забораваат“.

Бред Пит и Џенифер Анистон со задоволство со приклучија на виртуелното заедничко читање на сценариото на овој легендарен филм, каде благодарение на апликацијата „Zoom“, се јавија од своите домови.

Brad Pitt & Jennifer Aniston participated in a table read of ‘Fast Times at Ridgemont High’ with the original cast members.

pic.twitter.com/8rzI8aXC7u

— Pop Crave (@PopCrave) September 18, 2020