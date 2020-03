ВОЗНЕМИРУВАЧКИ СНИМКИ од границата: Убиен сириски мигрант, Грција тврди дека е лага!

Засега не е потврдена автентичноста на снимката. Ја презедоа и други новинари, меѓу нив и наградуваниот сириски новинар Абдалазиз Алхамза.

На својот Твитер профил Мугхира Ал Шариф, репортер на Би Би Си, објави снимка од убиството на, како што тврди, сириски мигрант кој е застрелан од страна на грчки полицаец.

„Сирискиот мигрант Ахмед Абу Емад од Алепо убиен е денеска од страна на грчките гранични полицајци додека се обидувал да влезе во Грција заедно со стотици други мигранти. Погоден е во вратот во 9.07 часот недалеку од Ипсала. Неговото тело е вратено во Турција“, напиша Мугхира Ал Шариф.

Снимката е со вознемирувачка содржина и може да ја погледнете тука:

Засега не е потврдена автентичноста на снимката. Ја презедоа и други новинари, меѓу нив и наградуваниот сириски новинар Абдалазиз Алхамза. Ројтерс објави дека сирискиот мигрант кој се обидувал да премине од Турција во Грција починал утрово од повредите откако грчките власти интервенирале за да го спречат преминот на мигрантите собрани пред граничниот премин. Тоа го соопштија турските безбедносни сили.

Бруталните снимки од границата ги објави и новинарката на Ал-Аан Телевизијата. Таа тврди дека грчката полиција фрлила солзавец врз мигрантите, меѓу кои имало и деца.

„Видеото на кое се гледа убиството на еден од бегалците на грчко-турската граница е лажна вест“, објави на својот Твитер Стелиос Пецас, портпарол на грчката влада во Атина.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

Новинарот на Скај Њуз Марк Стоун на Твитер објави снима на која наводно се покажува дека грчката крајбрежна стража како се обидува да растера група мигранти во Бодрум.

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) March 2, 2020