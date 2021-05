ВОЗНЕМИРУВАЧКИ СНИМКИ I Трагедија во Русија: Најмалку 11 мртви откако две лица пукаа во средно училиште

Најмалку 11 лица загинаа, а четири се повредени во денешното пукање во училиште во рускиот град Казан, соопштија службите за итни случаи, пренесува Скај телевизија. Локалните медиуми соопштуваат за девет убиени деца.

#BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene#Russia pic.twitter.com/5Gx2QMg7AJ — Dailyaz (@dailyaz1) May 11, 2021

Претходно, претседателот на Татарстан Рустам Миниханов, кој веднаш допатува на местото на нападот рече дека се убиени седум ученици.

– Изгубивме седум деца, ученици од осмо одделение, четири момчиња, три девојчиња. Тие починаа тука на третиот кат, истакна Миниханов. Тој информира Во пукањето во училиште во Казан, 32 лица се повредени и пренесени во болници.

Pictures showed a young man being pinned to the ground outside the school building by a police officer.

Also showed emergency service vehicles parked outside the school. #Kazan #Russia https://t.co/6lX14oVAmI pic.twitter.com/CrQm13VKqV — Newsflash GBA (@GbaNewsflash) May 11, 2021

Претходно беше соопштено дека две вооружени лица отвориле оган во училиштето, а едниот од нив – 17-годишник – подоцна е приведен, додека другиот е елиминиран за време на нападот. Едното лице го најавил нападот на социјалнта мрежа Телеграм, каде напишал „Денес ќе убијам многу „ѓубре“ а потоа ќе се самоубијам“.

One of gunmen posted the footage via Telegram and stated “today I’m going to kill a lot of trash and then I’ll shoot myself to death”. #Kazan#Russia pic.twitter.com/sTAbtbmbQG — Dailyaz (@dailyaz1) May 11, 2021

Локалните власти соопштија дека некои деца се евакуирани од училиштето, но други сепак останале во зградата.

Видеото објавено на Твитер прикажува деца кои бегаат од училиштето каде се случува нападот. На видеото се гледа како дете скока од третиот кат на училиштето и ползи далеку, но без успех.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Властите соопштија дека се воведени дополнителни безбедносни мерки во сите училишта во Казан, главниот град на рускиот регион Татарстан, околу 700 километри источно од Москва.

School shooting in #Kazan, #Russia, also involved some type of #explosion.

The video shows signs of explosions. pic.twitter.com/hdO63zsI8S — Newsflash GBA (@GbaNewsflash) May 11, 2021

Полицијата отвори кривична истрага за инцидентот.

Според извор, сигнал од копчето за паника во училиштето во Казан пристигнал во 09:25 часот, а пукањето започнало во 09:20 часот. Во тоа време, во училиштето имало 714 деца и околу 70 вработени, од кои 52 наставници.

Пукањата во училишта се релативно ретки во Русија, но во последните години имаше неколку насилни напади во образовни институции, главно извршени од ученици.