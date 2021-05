ВИДЕО: Пред дербито незадоволните навивачи на Јунајтед упаднаа на „Олд Трафорд“!

Фановите на „црвените ѓаволи“ бараат заминување на сопственикот на клубот поради неговото учество во основањето на Суперлигата, непосредно пред дербито против Ливерпул денеска од 17.30 часот.

Доколку Манчестер јунајтед загуби од Ливерпул, нов шампион ќе биде Манчестер сити. Сега под знак прашалник е и одигрувањето на дербито откако навивачите разбија неколку камери за снимање на натпреварите, пренесува новинарот на „Атлетик“, а поранешниот фудбалер Стен Колимор објави и видео од тој инцидент.

Фудбалерите на Јунајтед и Ливерпул допрва треба да го напуштат хотелот поради протестите на навивачите и не знаат кога ќе се упатат кон „Олд Трафорд“. „Скај Спортс“ објави дека дури и главниот судија Мајкл Оливер не пристигнал на стадионот.

Сосопственикот на Манчестер јунајтед, Џоел Глејзер неодамна им се извини на навивачите на клубот преку отворено писмо, но тоа очигледно не помогна.

More from Old Trafford. pic.twitter.com/VKRTrwDE0c

Fans protesting on the pitch at Old Trafford. pic.twitter.com/ocfy5uGy4A

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 2, 2021