Видео I Пожар во московската ковид болница „Комунарка”

Руските телевизии денеска прикажаа снимки со чад над московската болница „Комунарка”, што е еден од главните центри за лекување на пациенти со коронавирус.
Очевидцы сообщают о громком хлопке в Коммунарке pic.twitter.com/fC7TYUcMwg
— НТВ (@ntvru) November 18, 2020
Телевизискиот канал НТВ сооошти дека пожарот избувнал во дел од медицинскиот комплекс.
Пред пожарот се слушнал и силен тресок, додава телевизијата НТВ.
Предположительно, в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод. Данных о пострадавших нет pic.twitter.com/2YAbUNjXyz
— НТВ (@ntvru) November 18, 2020
Дел од руските медиуми цитираат извор од болницата кој кажал дека станува збор за зграда во изградба и дека во неа немало пациенти.
Хлопок произошел в строящемся корпусе московской больницы, людей там не было, сообщает МЧС pic.twitter.com/Jzh7twyjGf
— НТВ (@ntvru) November 18, 2020
Во Русија во октомври веќе имаше пожар во ваков центар за лекување на ковид-19. Во мај, пет лица загинаа кога се запали респиратор во единица за интензивна нега на една болница во Санкт Петербург.