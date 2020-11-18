Видео I Пожар во московската ковид болница „Комунарка”

Телевизискиот канал НТВ сооошти дека пожарот избувнал во дел од медицинскиот комплекс.

Пред пожарот се слушнал и силен тресок, додава телевизијата НТВ.

Предположительно, в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод. Данных о пострадавших нет pic.twitter.com/2YAbUNjXyz — НТВ (@ntvru) November 18, 2020

Дел од руските медиуми цитираат извор од болницата кој кажал дека станува збор за зграда во изградба и дека во неа немало пациенти.

Хлопок произошел в строящемся корпусе московской больницы, людей там не было, сообщает МЧС pic.twitter.com/Jzh7twyjGf — НТВ (@ntvru) November 18, 2020

Во Русија во октомври веќе имаше пожар во ваков центар за лекување на ковид-19. Во мај, пет лица загинаа кога се запали респиратор во единица за интензивна нега на една болница во Санкт Петербург.