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Видео I Пожар во московската ковид болница „Комунарка”

од Слободен печат0

Руските телевизии денеска прикажаа снимки со чад над московската болница „Комунарка”, што е еден од главните центри за лекување на пациенти со коронавирус.

Телевизискиот канал НТВ сооошти дека пожарот избувнал во дел од медицинскиот комплекс.

Пред пожарот се слушнал и силен тресок, додава телевизијата НТВ.

Дел од руските медиуми цитираат извор од болницата кој кажал дека станува збор за зграда во изградба и дека во неа немало пациенти.

Во Русија во октомври веќе имаше пожар во ваков центар за лекување на ковид-19. Во мај, пет лица загинаа кога се запали респиратор во единица за интензивна нега на една болница во Санкт Петербург.

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