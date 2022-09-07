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Починато лице пронајдено во дворот на студентскиот дом „Гоце Делчев“

М.Д.
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Починато лица утрово е пронајдено во кругот на студентскиот дом „Гоце Делчев“, објави Курир.

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Според порталот станува збор за 30-годишно лице и засега не е позната причината за смртта.

На теренот на увид се полициските екипи и работат на расчистување на случајот.

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