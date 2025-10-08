Ви препорачуваме
Насилство на час во училиште во Карпош – ученик нападнал девојче од класот и го повредил
16-годишно момче од Скопско, ученик во средно училиште во скопската општина Карпош, вчера нападнал соученичка за време на школски час и ја повредил, соопшти полицијата.
Случајот, кој ги вознемирил учениците, професорите и сите во училиштето, во полиција го пријавила мајката на девојчето.
„На 07.10.2025 во 12:30 часот во Полициската станица Карпош e извршен службен разговор со 16-годишен малолетник од скопско, постапувајќи по претходна пријава од 46-годишна жена од скопско дека на 06.10.2025 околу 13:00 часот во средно училиште на подрачјето на Карпош, физички ја нападнал нејзината малолетна ќерка, со која биле соученици. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава“, пишува во полициското соопштение.
