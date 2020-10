Налепниците за растојание во Либија го добија ликот на Макрон

Портретот на францускиот претседател Макрон почна да се користи за налепници со кои се ограничува растојанието на купувачите во продавници во кои пазарат само жени во Либија.

#Libya – A women’s clothing store in #Tripoli implements the social distance measure with Macron photos. #France #Macron 📸 @mucahit_aydemir pic.twitter.com/McqxYcTGJJ

Откако Францускиот претседател застана во одбрана на правото на слобода на говор и изразување и ги бранеше карикатурите со пророкот Мухамед велејќи дека Франција нема да се откаже од нив не стивнува револтот во муслиманските земји. До сега, најбурно реагираше турскиот лидер Реџеп Таип Ердоган, а не заостануваат ни другите муслимански земји.

Libya, where Macron joined with Russian mercenaries from Wagner group to back warlord Haftar & oust the UN backed Libyan government in Tripoli

Turkey backs the Libyan government

I advise friends that the France/Turkey spat is no longer about cartoons, but geopolitics 🙏🏽 https://t.co/2YAGkdv3iI

— Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) October 27, 2020