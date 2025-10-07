Куќа за помалку од 7.000 евра и не мора да плаќате електрична енергија!
Компанијата „Тесла“, предводена од милијардерот Илон Маск, која го редефинираше концептот на автомобил, сега планира нова револуција – во домувањето. Зборуваме за концептуалната мини-куќа „Тесла Тини Хаус“ на сончева енергија, чија цена треба да биде околу 8.000 долари (околу 6.800 евра), што е помалку од просечниот скутер. Овој проект има за цел да овозможи целосно енергетски независно живеење. На хартија, ова изгледа како почеток на нова ера на одржливо домување, но во пракса проектот покренува повеќе прашања отколку што одговара.
Овој мал, мобилен дом треба да ги вклучи клучните технологии на „Тесла“: соларни панели, батерии Powerwall и систем за управување со енергија базиран на апликации. Проектот беше претставен како пример за тоа како идните генерации би можеле да живеат надвор од мрежата, без сметки за електрична енергија и зависност од централизирани системи. Сепак, како и со многу од визиите на Маск, јазот помеѓу идејата и реализацијата може да биде огромен. Иако концептот на мини-куќа (Мала куќа) не е нов, „Тесла“ го реинтерпретира. Наместо да ги гледа малите куќи како неопходно решение за луѓе со ограничен буџет, „Тесла“ ги позиционира како производ што комбинира луксуз, одржливост и технолошка независност.
Внатрешноста е минималистичка, изработена од рециклирани материјали и паметно дизајнирана да го користи секој сантиметар простор. На помалку од 20 квадратни метри, има дневна соба, кујна и простор за спиење. Куќата е лесна за транспорт, може да се постави насекаде и овозможува живеење целосно надвор од мрежата, што за многумина звучи како идеал за слобода.
Идејата за „Тесла Мала Куќа“ потекнува од демонстративен модел презентиран во 2017 година во Австралија, кој имаше за цел да демонстрира интеграција на батерии и сончева технологија. Сепак, нема сигурни информации дека овој модел некогаш бил понуден на продажба во голема серија. Концептниот модел имал модуларен тип на приколка и енергија исклучиво од обновливи извори. Иако маркетиншката страница на „Тесла“ содржи слики и наслови за „Тесла Мала Куќа“, сè уште нема официјални најави или нарачки за масовно производство.
Доколку „Тесла“ одлучи да го комерцијализира проектот, тоа би можело да го започне пазарот за прифатливи и енергетски независни домови, слично како што Модел 3 ги направи електричните автомобили достапни за поширок круг луѓе. Техничките предизвици се големи – од сертификација и регулативи до трошоци за транспорт – но идејата за мобилна куќа што не бара поврзување со електрична мрежа звучи како логичен чекор во ерата на електрификација на сè.
Експертите од индустријата предупредуваат дека дел од сензацијата околу производот на „Тесла“ доаѓа од толкувањата на „кликбејт“ и виралните објави, и дека концептот е сè уште далеку од комерцијалната реалност.