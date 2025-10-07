Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Тесла/ Фото ЕПА

Куќа за помалку од 7.000 евра и не мора да плаќате електрична енергија!

В.А.
Пред

Компанијата „Тесла“, предводена од милијардерот Илон Маск, која го редефинираше концептот на автомобил, сега планира нова револуција – во домувањето. Зборуваме за концептуалната мини-куќа „Тесла Тини Хаус“ на сончева енергија, чија цена треба да биде околу 8.000 долари (околу 6.800 евра), што е помалку од просечниот скутер. Овој проект има за цел да овозможи целосно енергетски независно живеење. На хартија, ова изгледа како почеток на нова ера на одржливо домување, но во пракса проектот покренува повеќе прашања отколку што одговара.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Овој мал, мобилен дом треба да ги вклучи клучните технологии на „Тесла“: соларни панели, батерии Powerwall и систем за управување со енергија базиран на апликации. Проектот беше претставен како пример за тоа како идните генерации би можеле да живеат надвор од мрежата, без сметки за електрична енергија и зависност од централизирани системи. Сепак, како и со многу од визиите на Маск, јазот помеѓу идејата и реализацијата може да биде огромен. Иако концептот на мини-куќа (Мала куќа) не е нов, „Тесла“ го реинтерпретира. Наместо да ги гледа малите куќи како неопходно решение за луѓе со ограничен буџет, „Тесла“ ги позиционира како производ што комбинира луксуз, одржливост и технолошка независност.

Внатрешноста е минималистичка, изработена од рециклирани материјали и паметно дизајнирана да го користи секој сантиметар простор. На помалку од 20 квадратни метри, има дневна соба, кујна и простор за спиење. Куќата е лесна за транспорт, може да се постави насекаде и овозможува живеење целосно надвор од мрежата, што за многумина звучи како идеал за слобода.

Идејата за „Тесла Мала Куќа“ потекнува од демонстративен модел презентиран во 2017 година во Австралија, кој имаше за цел да демонстрира интеграција на батерии и сончева технологија. Сепак, нема сигурни информации дека овој модел некогаш бил понуден на продажба во голема серија. Концептниот модел имал модуларен тип на приколка и енергија исклучиво од обновливи извори. Иако маркетиншката страница на „Тесла“ содржи слики и наслови за „Тесла Мала Куќа“, сè уште нема официјални најави или нарачки за масовно производство.

Доколку „Тесла“ одлучи да го комерцијализира проектот, тоа би можело да го започне пазарот за прифатливи и енергетски независни домови, слично како што Модел 3 ги направи електричните автомобили достапни за поширок круг луѓе. Техничките предизвици се големи – од сертификација и регулативи до трошоци за транспорт – но идејата за мобилна куќа што не бара поврзување со електрична мрежа звучи како логичен чекор во ерата на електрификација на сè.

Експертите од индустријата предупредуваат дека дел од сензацијата околу производот на „Тесла“ доаѓа од толкувањата на „кликбејт“ и виралните објави, и дека концептот е сè уште далеку од комерцијалната реалност.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#тесла #илон маск #сончева енергија
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Рачниот багаж во авионот повеќе нема да се наплаќа?
Виена против Брисел – „Рајфајзен“ во центарот на нова расправија
Курсна листа на НБРСМ: Колку чини еврото денес?
Златото оди накај 4.000 долари за унца – поскапо не било откога се следат цените
Криминалци ваделе налепници „употребливо до“: Европол заплени расипана храна вредна 95 милиони евра
Од утре плаќањето во евра кон странство ќе биде поевтино
Шпаркасе Банка АД Скопје: Со приклучувањето кон СЕПА, се воведени нови, поволни услови за плаќања во евра
Затаила во борба против корупцијата: ЕК не одобри исплата на сите пари за Бугарија