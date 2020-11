Крај на агонијата во САД: Бајден е новиот претседател

Демократскиот кандидат Џо Бајден стана 46-тиот претседател на САД, објави агенцијата АП.

JOE BIDEN DEFEATS PRESIDENT DONALD TRUMP

The Associated Press declares Joe Biden the winner of a grueling campaign for the American presidency. He will lead a polarized nation through a historic collision of health, economic and social crises. #APracecall pic.twitter.com/lInwqjX3PB

— The Associated Press (@AP) November 7, 2020