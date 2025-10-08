Еден производ „преку ноќ“ ќе го реши проблемот со црните точки на силиконот околу кадата

Ви препорачуваме

Мувлата во бањата може да предизвика црни дамки, особено на силиконот околу кадата, а можете да се ослободите од нив само со користење на оцет што ќе го оставите преку ноќ.

Црните дамки на силиконот во вашата бања веројатно се мувла и можат да бидат предизвикани од покачено ниво на влажност, недоволна циркулација на воздух, органски остатоци на површината (вклучувајќи сапун, гел за туширање и шампон) и покачени температури.

Тие можат да произведат непријатни мириси, да оштетат површини и потенцијално да се шират по ѕидовите, таваните и подовите.

Отстранувањето на црната мувла од силиконскиот кит може да биде предизвик, со оглед на тоа колку е тврдоглав растот. Сепак, еден трик споделен на социјалните мрежи ќе ви помогне без многу мака.

Треба да ставите малку оцет на засегнатото место, а преку него да нанесете памукче (можете да користите и кујнска крпа) и да го оставите да отстои преку ноќ.

Оцетот содржи киселина која лесно продира во мувлата и брзо ги елиминира спорите. Исто така, има антимикробни својства кои создаваат неповолна средина за бактерии, габи и мувла, со што се спречува нивното враќање.

Препорачливо е споменатиот трик да го практикувате еднаш неделно, бидејќи делува брзо и ќе спречи повторно појавување на мувла.

