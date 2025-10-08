Само 50 од 200 агенции за приватно обезбедување во Македонија работат по закон, a МВР ќе врши задолжителен годишен надзор на сите фирми од овој сектор. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Препорачано 1 Еден производ „преку ноќ“ ќе го реши проблемот со црните точки на силиконот околу кадата 2 Тест на личноста: Изберете …

Еден производ „преку ноќ“ ќе го реши проблемот со црните точки на силиконот околу кадата Read More »