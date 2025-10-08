Загреб испрати дипломатска нота до Подгорица: Вратете им го имотот на хрватските семејства
Станува збор за 51 семејство од Тиват кои до денес никогаш не добиле никаква отштета за конфискуван имот што со векови им бил во сопственост на нивните семејства. Во областа Доброта, имотот бил конфискуван од хрватски семејства во 1990-те.
Хрватското Министерство за надворешни и европски работи испрати дипломатска нота до Црна Гора, предупредувајќи дека се стреми да реши прашање кое е подеднакво важно за хрватската заедница во таа земја, но и за самата Црна Гора ако сака да се приклучи кон Европската Унија. Конечно да го врати имотот што им е украден на членовите на автохтоното хрватско малцинство во таа земја преку разни махинации и чудни записи во катастарските и други планови за време на агресијата врз Хрватска, објавува „Вечерњи лист“.
Европската комисија е информирана за проблемите и го следи случајот. Без реституција, поглавјето за пристапување кон Европската Унија нема да биде затворено. Со други зборови, Црна Гора се блокира на патот кон ЕУ.
Советничката на министерот Гордан Грлиќ Радман, Ванда Бабиќ Галиќ, претходно за „Јутарњи лист“ изјави дека овој случај е соодветен пример за систематски притисок и обесхрабрување на хрватското малцинство во Црна Гора преку судскиот систем.
– Владата на Република Хрватска нема молчеливо да ги набљудува грабежите, туку ќе направи сè за да ги заштити правата на автохтоното хрватско малцинство во Црна Гора – рече таа.