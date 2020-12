ВИДЕО | Трамп: Не се борам за себе, туку за 74 милиони луѓе кои гласаа за мене

Американскиот претседател во заминување, Доналд Трамп, објави на „Твитер“ дека не се бори за себе, туку за 74 милиони луѓе што гласале за него.

-Не се борам за себе, се борам за 74 милиони луѓе (не вклучувајќи ги многуте гласови за Трамп што се фрлени), кои гласаа за мене- напиша Трамп.

I’m not fighting for me, I’m fighting for the 74,000,000 million people (not including the many Trump ballots that were “tossed”), a record for a sitting President, who voted for me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

Тој од гувернерот на Џорџија побара итна реакција во врска со проверката на гласачките листи во таа сојузна држава наведувајќи дека тој може лесно да го стори тоа.

-Зошто Брајан Кемп, гувернерот на Џорџија, не ги искористи своите овластувања што ги има за итни ситуации, што лесно може да го стори, да го надвладее својот тврдоглав државен секретар и да ги провери потписите на писмата. Тоа би бил златен рудник на измами и лесно би ја освоиле државата-пишува Трамп.

Why won’t Governor @BrianKempGA, the hapless Governor of Georgia, use his emergency powers, which can be easily done, to overrule his obstinate Secretary of State, and do a match of signatures on envelopes. It will be a “goldmine” of fraud, and we will easily WIN the state…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

Тој истакнува дека би требало бргу да се провери бројот на писма и бројот на гласачки листи.

….Also, quickly check the number of envelopes versus the number of ballots. You may just find that there are many more ballots than there are envelopes. So simple, and so easy to do. Georgia Republicans are angry, all Republicans are angry. Get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

Американскиот претседател, Доналд Трамп, денеска изјави дека за него можеби ќе биде тешко да ги изнесе обвинувањата пред Врховниот суд за изборна измама за време на претседателските избори на 3 ноември.