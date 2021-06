ВИДЕО | Торнадо ја опустоши Јужна Моравија: Автомобили паѓаа по куќи

Силно невреме проследено со грмотевици вечерва ја погоди Јужна Моравија во Чешка. Најтешко беа погодени регионите Ходонин и Бреклав.

Снимката што се појави зборува за вистинска апокалипса што остави уништување и уништување зад себе. Според чешките медиуми, пожарникари од други региони се веќе повикани на лице место, а пожарникари од други региони се повикани на помош.

