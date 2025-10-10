Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Принтскрин / Јутјуб

ВИДЕО | „Светот отиде по ѓаволите“: Дру Баримор ги тераше колегите да ѝ ги помирисаат стапала

Ј.С.
Пред

Холивудската актерка Дру Баримор повторно успеа да ги изненади, а многумина би рекле и шокира, гледачите на нејзиното шоу. За време на најновата епизода на емисијата „Шоуто на Дру Баримор“, 50-годишната актерка изведе прилично необичен потег среде разговор – ги собу обувките и чорапите за да, како што самата рече, „ја тестира својата теорија“ за мирисот на нејзините стапала.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Дру со своите колеги, Рос Метјус и Сани Андерсон, разговараше за негата на стапалата. Во еден момент истакна дека нејзините стапала воопшто немаат непријатен мирис, а за да го докаже тоа, ги крена босите стапала и им понуди да ги помирисаат.

Сани Андерсон се присети на минатогодишната ситуација и рече дека веќе имала прилика да ги помириса стапалата на познатата актерка, па тогаш изјавила дека мирисаат „божествено“. Рос Метјус се согласи со колешката

Но, коментарите на социјалните мрежи само се нижеа за овој бизарен момент.

„Што се случува со луѓето“; „Светот отиде по ѓаволите“; „Она кога немаш нормални теми за разговор“, беа само некои од коментарите.

Интересната дискусија потоа се прошири и на публиката во студиото, па водителите спроведоа мини-анкета за тоа колку често луѓето ги мијат стапалата. Резултатите покажаа дека дури 87 отсто од публиката ги мијат стапалата секојдневно, 10 отсто еднаш неделно, еден отсто еднаш месечно, додека два отсто признале дека не ги мијат никогаш.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#сцена #стапала #бизарно #дру баримор #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Листа на славни личности кои осигурале делови од телото: Некои се навистина бизарни
Почина познатиот рок музичар Џон Лоџ, пејачот на „Муди Блуз“
Викторија Бекам е „сите ние“: Пазарува во „Лидл“, лета со „Рајанер“ и не вшмукува од 1997 година, тоа го прави Дејвид
Не го остава на мир ниту по девет години: Анџелина Џоли го обвини Пит дека ѝ позајмил пари со камата, од него бара 33.000 долари 
ФОТО | Хејли Бибер во градник и гаќички: Го истакна нејзиниот совршено обликуван задник
ФОТО+ВИДЕО | Миа Костова го прослави 41. роденден во интимна атмосфера со најблиските пријателки
Тешки обвинувања против вдовицата на Елвис Присли: Присила криела накит вреден 25 милиони долари од даночната управа
Селена Гомез за желбата да стане мајка: „Се надевам дека еден ден тоа ќе бидам јас“