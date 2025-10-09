Уапсено лице пред фудбалскиот натпревар Србија – Албанија во Лесковац
Вицепремиерот и министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ денеска објави дека е уапсен Д.П. (53) од Албанија, а кај него е пронајден пропаганден материјал на таканаречената ОВК, кој, според сомнението, бил планиран да се употреби на фудбалскиот натпревар од квалификациите за СП 2026 меѓу Србија и Албанија во Лесковац кој треба да се игра в сабота (11 октомври) со почеток од 20.45 часот.
„Вицепремиерот и министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ изјави дека припадници на Министерството за внатрешни работи во Прокупље, во соработка со Царинската управа, го уапсиле Д. П. (53) од Албанија, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело поттикнување национална, расна и верска омраза и нетрпеливост“, беше објавено.
Како одговор на соопштението на Министерството за внатрешни работи на Република Србија дека во пресрет на натпреварот Србија-Албанија е уапсено лице за обид за внесување маици, знамиња и капи со симболите на терористичката организација ОВК, како и други забранети предмети, во земјата, Фудбалската федерација на Србија (ФСС) изразува целосна поддршка на надлежните органи во спроведувањето на сите безбедносни мерки.
Овој случај уште еднаш го потврдува нивото на ризик поврзано со овој натпревар, поради што сите безбедносни мерки ќе бидат спроведени строго и без исклучок.
Влезниците за натпреварот се строго персонализирани, а влезот на стадионот нема да биде можен доколку името на билетот не се совпаѓа со личниот документ. ФСС посебно предупредува дека во одредени општини во јужна Србија е забележан интерес за купување билети нелегално, и српската фудбалска федерација предупредува дека секое такво купување би значело фрлање пари, бидејќи на овој начин влезот на стадионот нема да биде можен.
Поради високото ниво на контрола, сите запалки, метални монети и други тврди предмети ќе бидат конфискувани при влегувањето на стадионот, а контролата ќе се спроведе на два пункта. Затоа, ФСС апелира до сите навивачи кои имаат важечки билети да пристигнат порано, за да можат да присуствуваат на почетокот на натпреварот без одложување и во согласност со правилата.
Безбедноста на играчите, службените лица, навивачите и сите учесници во натпреварот е апсолутен приоритет на ФСС и државните органи. ФСС наведува дека нема да дозволи да се случи ништо што би го загрозило натпреварот и со тоа би предизвикало натпреварувачка или финансиска штета на националниот тим, Федерацијата и државата Србија.
Сите органи за спроведување на законот ќе реагираат професионално, решително и без одложување на секој обид за предизвикување инцидент или нарушување на редот и мирот. ФСС им се заблагодарува на сите навивачи за нивното разбирање и ги повикува навивачите да навиваат спортски, достоинствен и фер-плеј начин за својата репрезентација.