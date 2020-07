„Легни и прави се мртва“ – оваа финта од цртан филм ѝ го спаси животот кога ја бркаше бизон (ВИДЕО)

Официјални лица од Јелоустоун нагласуваат дека луѓето би требало да се држат подалеку од сите животни во паркот најмалку 25 метри.

Застрашувачки момент кога разбеснет бизон бркал туристи во американскиот национален парк Јелоустоун е забележан со телефон, но за среќа нападната жена изиграла паметно и поминала неповредено.

Како што се гледа на снимката, двојката се шетала кога два бизона без причина почнале да ги бркаат. Бегајќи во паника се сопнала и паднала во момент кога повеќе немало шанси да му побегне на побеснетото животно.

За среќа, останатите туристи и довикнале да легне и да не се поместува и таа тоа го направила. На изненадување на присутните, бизонот пришол до жената која лежела неподвижна во тревата, ја подушкал и наеднаш загубил интерес за неа.

'PLAY DEAD!' A woman in Yellowstone National Park was unharmed after a bison charged toward her as frightened onlookers urged her to lay still on the ground. https://t.co/V7ZirNdyHo pic.twitter.com/LLJf0iVdKh

— ABC News (@ABC) July 21, 2020