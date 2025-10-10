Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Авион илустрација/ Фото EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Бројот на комерцијални летови во ЕУ е дури и помал од нивото пред пандемијата

К.И.
Пред

Бројот на комерцијални летови во Европската Унија сè уште не го достигнал нивото забележано пред пандемијата на коронавирусот, покажуваат најновите податоци на Евростат објавени денеска.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Во септември оваа година во земјите од ЕУ се реализирани 653.072 комерцијални летови — што е раст од 2,6 проценти во споредба со истиот месец минатата година. Сепак, бројката останува за 1,8 проценти пониска од онаа од септември 2019 година, која се зема како референтна поради тоа што е последна година пред пандемијата што го парализираше воздушниот сообраќај, пишува Еуроњуз.

Периодот пред пандемијата се карактеризираше со континуиран раст на авионските летови, по што во 2020 година дојде до драстичен пад. Евростат наведува дека закрепнувањето на секторот е стабилно, но сè уште непотполно.

Сличен тренд е забележан и во летните месеци — бројот на летови во јуни бил повисок за 2,8 проценти во однос на 2024 година, во јули за 2,9 проценти, а во август за 3,3 проценти. И покрај растот, ниту еден од овие месеци не ги достигнал нивата од пред пандемијата.

Анализата по земји открива значителни разлики. Дванаесет членки на ЕУ во септември успеале да го надминат бројот на летови од 2019 година. Најголем пораст бележат Кипар со 24,1 проценти повеќе летови, Полска со 22,4 проценти и Грција со 21,4 проценти.

Од друга страна, во Латвија бројот на летови е намален за 29,8 проценти во однос на 2019 година, во Шведска за 27,3 проценти, а во Финска за 23,9 проценти.

Според Евростат, ваквите податоци укажуваат дека иако европскиот воздушен сообраќај се опоравува, целосното враќање на претпандемиското ниво сè уште не е достигнато.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#летови #еу #пад #комерцијални #пандемија
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Тесла има поевтини нови модели, но без неколку основни карактеристики
Италијанците не само што имаат даноци за туристи, туку и за нивните кучиња!
Дали туристите ја заобиколуваат Хрватска? Август донесе изненадувачки бројки
Поради присуство на листерија, итно се повлекува сирење од германските маркети
Gemini има сериозен проблем – Google не сака да го поправи
Повторно ќе нема важни лекови, овојпат психотици на „Плива“
Кој е најевтиниот начин да се добие електрична енергија?
Германската Влада го враќа бонусот за електрични автомобили